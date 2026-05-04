Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Gefährlicher Leichtsinn: Essensreste von Autobahnbrücke geworfen.

Sprendlingen (ots)

Auf der BAB 61 kam es am vergangenen Samstagmittag gegen 13:50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Drei Jugendliche hielten sich auf einer Autobahnbrücke auf und warfen Gegenstände auf die Fahrbahn.

Ein Verkehrsteilnehmer musste mit seinem Kraftrad stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Die zunächst eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten jedoch Tatverdächtige ermittelt werden. Alle drei Jugendlichen räumten die Tat inzwischen ein. Bei den geworfenen Gegenständen soll es sich um Essensreste gehandelt haben.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Werfen von Gegenständen auf Autobahnen lebensgefährlich ist und strafrechtlich konsequent verfolgt wird.

Zeugenaufruf:

Weitere mögliche Geschädigte oder Verkehrsteilnehmer, die durch die geworfenen Gegenstände gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu melden.

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