POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Kennzeichenpaars

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (unb). Am 08.05.2026 gegen 12:10 Uhr rangierte eine 54-Jährige aus dem südlichen Landkreis mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Thornburyplatz in Bockenem. Dabei touchierte sie einen Baum. Sachschaden entstand nicht. Durch die hinzugezogenen Beamten des PK Bad Salzdetfurth wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ...

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