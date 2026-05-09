POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Kennzeichenpaars
Hildesheim (ots)
SÖHLDE (unb). In der Zeit zwischen dem 07.05.2026, 16:00 Uhr und dem 08.05.2026, 06:00 Uhr wurde das Kennzeichenpaar eines weißen Pkw, Toyota in der Hauptstraße in Söhlde von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth
Telefon: 05063 / 901-0
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