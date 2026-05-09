Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B3 bei Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Freitag, 08.05.2026 gg. 20.15 Uhr kam es auf der B3 zwischen Gerzen und Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unfallverursachende Fahrzeugführer überholte auf der B 3 in Fahrtrichtung Gerzen einen Lkw trotz Gegenverkehr.

Der unfallgeschädigte Fahrzeugführer musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchierte der Geschädigte mit der kompletten rechten Fahrzeugseite die dortige Schutzplanke. Sein Fahrzeug wurde dadurch erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner gesetzlichen Feststellungspflicht nachzukommen. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi gehandelt haben.

Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Der Gesamtschaden wird auf eine hohe vierstellige Summe geschätzt.

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