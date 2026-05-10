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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Transporterfahrer unter Drogen- und Medikamenteneinfluss

Hildesheim (ots)

Harsum/BAB 7. (gre) Am 08.05.2026, gegen 13:25 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer der Autobahnpolizei Hildesheim einen auffällig in Schlangenlinien fahrenden VW-Transporter auf der BAB 7 zwischen Hannover und Hildesheim mit. Der Transporter wurde schließlich von der Autobahnpolizei auf einem Parkplatz an der B 6 bei Holle kontrolliert. Der 63-jährige Fahrer aus Hildesheim stand offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, ein Urintest fiel positiv auf THC aus und die Einnahme von Medikamenten, die die Fahrtüchtigkeit beeinflussen können, wurde eingeräumt. Der Fahrer wurde zur PI Hildesheim verbracht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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