Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mit nicht zugelassenen E-Bike unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 09.05.26, gg. 22:40 fiel einer Streife des Polizeikommissariats Sarstedt eine Person auf einem Klapprad auf, der ohne in die Pedale zu treten, mit einer konstant hohen Geschwindigkeit die Holztorstr. entlangfuhr. Dieser wurde kontrolliert. Hierbei stellte es sich heraus, dass es sich rechtlich um ein Mofa handelt, da das vermeintliche Fahrrad mit einem Gashebel versehen war und Geschwindigkeiten bis 25 KM/h fährt, ohne dass Körperkraft eingesetzt werden muss. Ein Versicherungskennzeichen existierte für das Fahrzeug nicht. Vermutlich auch deshalb, weil für das Fahrzeug scheinbar keine Betriebserlaubnis existiert. Auch auf die erforderliche Helmpflicht verzichtete der 32-jährige Fahrer des E-Bikes. Dazu kam noch, dass der Sarstedter deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Das bestätigte ein freiwilliger Atemalkoholtest mit 1,52%o. Eine Blutprobe wurde abgenommen. Das E-Bike wurde zunächst für weitere Überprüfungen beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell