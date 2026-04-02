Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Adenau

Adenau (ots)

Am 02.04.2026 kam es um ca. 19:25 Uhr in Adenau im Bereich des Blumengeschäftes Böder zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Transporter umfuhr rechtsseitig geparkte Fahrzeuge, als diesem ein Wohnmobil aus Richtung Nürburgring entgegenkam. Noch bevor der Transporter einscheren konnte, kam es zu einer Berührung der Außenspiegel, da das Wohnmobil nicht abbremste. Der Transporter hielt bei der nächst gelegenen Bushaltestelle an. Das Wohnmobil setzte seine Fahrt unerlaubt fort.

Die Polizei Adenau sucht nun Zeugen, die auf den Verkehrsunfall aufmerksam geworden sind und Angaben zum flüchtigen Wohnmobil machen können.

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