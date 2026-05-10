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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erst liegengeblieben, dann Strafanzeigen

Hildesheim (ots)

Holle/BAB7. (gre) Am 09.05.2026, gegen 20.30 Uhr, wurde die Autobahnpolizei Hildesheim zu einem liegengebliebenen Pkw in Höhe des Autobahndreiecks Salzgitter in Fahrtrichtung Kassel gerufen. Der Pkw war aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr fahrbereit und wurde schließlich in eine Betriebsabfahrt geschoben. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Pkw keine gültige Haftpflichtversicherung mehr hatte und leiteten sowohl gegen den 28-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Goslar als auch gegen den ebenfalls vor Ort anwesenden gleichaltrigen Halter (auch aus dem LK Goslar) entsprechende Strafanzeigen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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