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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Lkw-Fahrer auf der A7 unter Drogen

Hildesheim (ots)

Hildesheim/BAB7. (gre) Am 09.05.2026, gegen 04:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim einen 45-jährigen Lkw-Fahrer an der AS Hildesheim und stellten anhand eines Urintests fest, dass er unter der Wirkung von THC stand. Er wurde in ein Hildesheimer Krankenhaus verbraucht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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