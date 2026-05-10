POL-HI: Lkw-Fahrer auf der A7 unter Drogen

Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb) - Am 09.05.26, gg. 22:40 fiel einer Streife des Polizeikommissariats Sarstedt eine Person auf einem Klapprad auf, der ohne in die Pedale zu treten, mit einer konstant hohen Geschwindigkeit die Holztorstr. entlangfuhr. Dieser wurde kontrolliert. Hierbei stellte es sich heraus, dass es sich rechtlich um ein Mofa handelt, da das vermeintliche Fahrrad mit einem Gashebel versehen war und ...

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