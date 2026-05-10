POL-HI: Lkw-Fahrer auf der A7 unter Drogen
Hildesheim (ots)
Hildesheim/BAB7. (gre) Am 09.05.2026, gegen 04:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim einen 45-jährigen Lkw-Fahrer an der AS Hildesheim und stellten anhand eines Urintests fest, dass er unter der Wirkung von THC stand. Er wurde in ein Hildesheimer Krankenhaus verbraucht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet.
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