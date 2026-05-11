Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: FREDEN (dei) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Sonntag, 10.05.2026, 11:42 Uhr; K 404 zwischen Alfeld-Hörsum und Everode. Zur Unfallzeit befuhr der geschädigte 61 Jahre alte Alfelder mit seinem Pkw Ford Mondeo die K 404 aus Alfeld kommend in Richtung Everode. Im Verlauf einer Rechtskurve kam ihm ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklem SUV entgegen. Der Unbekannte kam im Kurvenverlauf leicht auf die Gegenfahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern steuerte der Geschädigte seinen Pkw weit an den rechten Fahrbahnrand und streifte dabei einen Leitpfosten. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Freden unter der Telefonnummer 05184/791970 zu melden.

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