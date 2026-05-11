Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte beschädigen erneut Oskar-Schindler-Skulptur an der Alfelder Straße

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Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Alfelder Straße kam es erneut zu einer Beschädigung der Oskar-Schindler-Skulptur.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge haben Unbekannte bereits zwischen dem 28. und 29. April die Nase abgeschlagen.

Schon Anfang Februar hatte es eine identische Tat gegeben. Auch da wurde die Nase abgeschlagen. Die Skulptur ist zwischenzeitlich restauriert worden. Ein Tatverdächtiger dazu konnte bislang nicht ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise erbitten die Ermittler unter der Rufnummer 05121/939-115.

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