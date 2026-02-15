Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - Im Zeitraum von Freitag (13.02.2026), 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Toyota in der Trettachstraße. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich offenbar, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand am vorderen, rechten Kotflügel ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

