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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Wohnungseinbruch in Königsdahlum - Polizei bittet um Hinweise

Hildesheim (ots)

Bockenem - (hue) In der Nacht vom 10.05.2026 auf den 11.05.2026 versuchte eine bislang unbekannte Person, sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus im südlichen Bereich von Königsdahlum zu verschaffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde vermutlich kurz nach Mitternacht versucht, eine Tür aufzubrechen. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass sich die Person anschließend in unbekannte Richtung entfernte.

Die Polizei Bad Salzdetfurth führte eine Spurensuche durch und ermittelt nun wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls.

Zeugen, die verdächtige Personen im südlichen Bereich von Königsdahlum beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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