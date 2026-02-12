POL-PDNW: (Wachenheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 12.02.2025 kam es auf der L525 im Bereich der Einmündung zur B271 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der Fahrer eines VW Polo, der aus Richtung Wachenheim kommend in Richtung Friedelsheim unterwegs war, bog nach links auf die B271 in Fahrtrichtung Neustadt an der Weinstraße ab. Hierbei missachtete er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Hyundai. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10 000 Euro. Die Fahrerin des Hyundai wurde leicht verletzt und vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

