Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fehlalarm an der Gesamtschule Iserlohn

Iserlohn (ots)

Nach einem Amok-Alarm an einer Iserlohner Gesamtschule gibt die Polizei Entwarnung. Es handelte sich um einen Fehlalarm, eine Gefahr bestand zu keiner Zeit.

Gegen 13:50 Uhr wurde an der städtischen Gesamtschule Iserlohn an der Langerfeldstraße ein Amok-Alarm ausgelöst. Die Polizei war innerhalb kürzester Zeit mit starken Kräften vor Ort. Die Polizei Dortmund übernahm die Einsatzführung.

Einsatzkräfte umstellten und durchsuchten das gesamte Schulgelände und begleiteten die Kinder und das Lehrpersonal aus dem Gebäude. Polizei und Feuerwehr betreuten Kinder und deren Eltern, auch Notfallseelsorger waren im Einsatz. Insgesamt befanden sich rund 415 Personen im Gebäude.

Eine Durchsuchung des Schulgeländes verlief negativ. Die Ermittlungen, warum der Alarm ausgelöst wurde, dauern an. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind ein technischer Defekt oder eine Fehlhandhabung möglich.

Der Alarm war auch an einer benachbarten, jedoch nicht betroffenen, Grundschule zu hören. Vorsorglich hatte sich das Lehrpersonal mit den Grundschülern in ihren Klassen eingeschlossen. Sie wurden ebenfalls von den Einsatzkräften nach draußen begleitet und betreut.

Alle Kinder wurden unverletzt an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

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