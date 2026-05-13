Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahrraddiebstahl
Menden (ots)
Unbekannte stahlen ein Pedelec Am Stein. Es war von Freitagabend an mit einem Kettenschloss gesichert. Dienstagabend bemerkte der Besitzer den Diebstahl. Nun sucht die Polizei unter 0237390990 Zeugen. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell