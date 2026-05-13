Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Märkischer Kreis: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung nach Wohnungsbrand

Kierspe (ots)

Bezugsmeldungen:

1) POL-MK: Wohnungsbrand: Kiersper erleidet lebensgefährliche Verletzungen (29.04.2026 - 22:48 Uhr) - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6265692 2) POL-MK: Fortschreibung zum Wohnungsbrand am Haunerbusch (30.04.2026 - 11:36 Uhr) - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6266098

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei den vom Todesopfer bewohnten Räumlichkeiten um Kellerräume gehandelt hat, die nicht als Wohnraum vorgesehen waren. Aufgrund der Gesamtumstände ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts einer fahrlässigen Tötung gegen die Vermieterin des Hauses.

Brandermittler und ein Sachverständiger haben den Brandort bereits am 30.04. in Augenschein genommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat ein technischer Defekt an einer Mehrfachsteckdose das Feuer ausgelöst.

Der Leichnam des 21-jährigen Todesopfers ist zwischenzeitlich durch die Gerichtsmedizin obduziert worden. Im Ergebnis führten die eingeatmeten Rauchgase zum Tod des Mannes. (dill)

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