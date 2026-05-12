Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebstahl am Dördel
Iserlohn (ots)
Am Dördel wurden Fensterabsturzsicherungen entwendet. Vermutlich wurden sie am Samstagmittag an dem eingerüsteten Gebäude an der Josefstraße demontiert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen unter 0237191990 um Hinweise. (lubo)
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