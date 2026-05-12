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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl am Dördel

Iserlohn (ots)

Am Dördel wurden Fensterabsturzsicherungen entwendet. Vermutlich wurden sie am Samstagmittag an dem eingerüsteten Gebäude an der Josefstraße demontiert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen unter 0237191990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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