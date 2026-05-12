Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kabeldiebe unterwegs
Halver (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh wurden etwa 30m Kabel an der Frankfurter Straße gestohlen. Unbekannte schnitten die Kabel an einer Baustelle ab. Nun sucht die Polizei unter 0235391990 nach Zeugen. (lubo)
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