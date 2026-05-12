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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe unterwegs

Halver (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh wurden etwa 30m Kabel an der Frankfurter Straße gestohlen. Unbekannte schnitten die Kabel an einer Baustelle ab. Nun sucht die Polizei unter 0235391990 nach Zeugen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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