POL-MK: Kabeldiebe unterwegs

Lüdenscheid (ots) - Ein 44 Jahre alter Lüdenscheider sollte gestern an der Graf-von-Galen-Straße ausgeraubt werden. Gegen 12 Uhr kamen zwei Personen auf ihn zu und forderten Geld und Handy. Nach ersten Angaben sei der 44-Jährige von beiden geschlagen und getreten worden. Er rief um Hilfe. Als eine Zeugin hinzustieß, liefen sie in Richtung Heedfelder Straße davon. Die Kripo ermittelt nun zu den Tatverdächtigen und ...

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