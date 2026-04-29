Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungsbrand: Kiersper erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Kierspe (ots)

Bei einem Brand am Haunerbusch ist am Abend der 21-jährige Bewohner der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses lebensgefährlich verletzt worden.

Wie zunächst falsch berichtet, ist der 21-Jährige nicht verstorben, sondern befindet sich in einem extrem kritischen Zustand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den Schwerverletzten aus seiner Wohnung und brachten ihn ins Krankenhaus. Nach aktuellem Stand erlitten zudem drei weitere Menschen leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung. Auch sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Nach Beendigung der Löscharbeiten nahm die Polizei noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache auf. Hierzu liegt noch kein abschließendes Ermittlungsergebnis vor. (dill)

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