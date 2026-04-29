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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schlägen

Plettenberg (ots)

Ein 46 Jahre alter Plettenberger wurde vergangen Donnerstagabend mutmaßlich zusammengeschlagen und schwer verletzt. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Nach ersten Angaben sei er von einem Supermarkt an der Alten Ziegelei zu einem anderen Supermarkt an der Ziegelstraße gegangen. Auf dem Weg sei ein Trio aus drei unbekannten Männern auf ihn gestoßen. Sie hätten ihn gemeinsam geschlagen, bis er zu Boden fiel. Nun sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat am Donnerstagabend etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter 0239191990 entgegengenommen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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