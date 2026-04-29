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POL-MK: Besitzersuche zu aufgefundenem Fahrrad

POL-MK: Besitzersuche zu aufgefundenem Fahrrad
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Lüdenscheid (ots)

Dieses Fahrrad (Bild im Anhang) wurde in den vergangenen Tagen am Krähennocken als Fundsache sichergestellt. Womöglich stammt es aus einem Diebstahl. Wem gehört das Fahrrad? Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 0235190990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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