Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Besitzersuche zu aufgefundenem Fahrrad
Lüdenscheid (ots)
Dieses Fahrrad (Bild im Anhang) wurde in den vergangenen Tagen am Krähennocken als Fundsache sichergestellt. Womöglich stammt es aus einem Diebstahl. Wem gehört das Fahrrad? Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 0235190990 entgegen. (lubo)
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