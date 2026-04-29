Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfall zwischen Auto und E-Scooter: Zeugen gesucht

Hemer (ots)

Zwischen einem unbekannten Autofahrer und einer E-Scooter-Fahrerin (16) kam es gestern Morgen zu einem Verkehrsunfall. Die junge Frau war gegen 8.15 Uhr auf der Nikolai-Gubarew-Straße in Richtung Haseloh unterwegs. In Höhe der Einmündung Platanenallee touchierte sie ein entgegenkommender blauer PKW, vermutlich ein Mazda, mit seinem Außenspiegel am Arm. Hierdurch kam sie zu Fall und touchierte den Masten eines Straßennamenschildes.

Der Autofahrer hielt an, ließ das Seitenfenster herunter und erkundigte sich nach dem Befinden der Schülerin. Diese teilte ihm mit, dass alles in Ordnung sei. Anschließend fuhr der Autofahrer in Richtung Ostenschlahstraße weiter. Die E-Scooter-Fahrerin schob ihren Roller weiter und begab sich später in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte sie die Klinik mit leichten Verletzungen wieder verlassen.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Autofahrer wurde als männliche Person im Alter zwischen 30 und 40 Jahren beschrieben, welcher kúrze braune Haare und einen braunen Vollbart trug.

Die Polizei bittet den Fahrer des blauen Autos sowie Zeugen des Vorfalls sich unter 02372/9099-0 zu melden. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell