Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zerkratzte Autos

Versuchter Einbruch

Iserlohn (ots)

In der Eibenstraße wurden seit dem Wochenende mindestens drei Fahrzeuge zerkratzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise können an die 0237191990 gerichtet werden.

Im Kalthofer Feld wurde am Zaun des THW-Geländes gehebelt. Der Zaun hielt den Kraftanstrengungen stand und es wurde nichts vom Gelände entwendet. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend. (lubo)

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