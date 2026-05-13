Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schockanrufer erfolgreich

Plettenberg (ots)

Eine 72-jährige Frau händigte gestern Mittag falschen Polizisten ihr Bargeld aus. Frau "Müller" von der Kripo Lüdenscheid hätte sie angerufen und von dem schrecklichen Unfall ihrer Schwägerin berichtet. Es wären sofortige Kosten fällig für die medizinische Versorgung. So suchte die Plettenbergerin ihr Erspartes zusammen und übergab es kurze Zeit später einem Mann an der Haustür. Die Kripo ermittelt in der Angelegenheit und warnt vor den Betrügern. Die echte Polizei fordert niemals solche Geldsummen und wird auch niemals Leute am Telefon unter Schock stellen. Information ist der beste Schutz vor Betrügern. (lubo)

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