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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Frauenleiche in Garten eines brennenden Wohnhauses aufgefunden - Mordkommission eingesetzt

Kierspe (ots)

Am Mittwochmorgen (13.05.2026) gingen bei den Leitstellen der Polizei und der Feuerwehr im Märkischen Kreis Meldungen über ein in voller Ausdehnung brennendes Wohnhaus in Kierspe ein. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 09.50 Uhr an dem Einfamilienhaus in der Gartenstraße eintrafen, fanden sie im Garten einen weiblichen Leichnam auf. Weil ein Tötungsdelikt derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen die weiteren Ermittlungen übernommen. In dem Haus befanden sich während des Brandes keine weiteren Personen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es wird nachberichtet. (sen)

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Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Polizei Hagen
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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