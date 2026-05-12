Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Randalierer tritt Polizisten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 39-Jähriger sorgte am Montag (11.05.2026) gegen 16:45 Uhr für einen Einsatz in der Nordstadt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll der Mann alkoholisiert in der Ottostraße gelegen haben, worauf Zeugen den Rettungsdienst alarmierten. Gegenüber den Sanitätern soll er sich anschließend unkooperativ und aggressiv verhalten haben. Zudem setzte er sich unaufgefordert in den Rettungswagen. Ein medizinischer Handlungsbedarf habe nach Einschätzung der Rettungskräfte allerdings nicht bestanden, weshalb sie den Mann vergeblich aufforderten, das Fahrzeug zu verlassen. Auch der Weisung der daraufhin hinzugerufenen Polizeibeamten kam der Mann nicht nach. In der Folge wurde er aus dem Fahrzeug verbracht und erhielt einen Platzverweis, den er ebenfalls ignorierte und währenddessen herumbrüllte.

Aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens wurden dem 39-Jährigen Handschellen angelegt. Unmittelbar danach trat der Mann einem Beamten zwei Mal gegen das Schienbein.

Die Polizeikräfte brachten den Randalierer anschließend zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf richterliche Anordnung verbrachte er den Abend und die Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Im Übrigen handelte es sich bei dem Einsatz in der Ottostraße nicht um den einzigen Vorfall mit dem Mann. Bereits etwa zwei Stunden zuvor reagierte er auf eine Personenkontrolle am Bahnhofsplatz ungehalten und aggressiv. Einem Platzverweis, der daraufhin erfolgte, kam er zu diesem Zeitpunkt nach.

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