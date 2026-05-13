Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Entenfamilie aus misslicher Lage gerettet

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

ALFELD-(hau) Am Mittwochmittag kam es in der Föhrster Straße im Stadtgebiet Alfeld zu einem besonderen tierischen Einsatz.

Beim Überqueren der Fahrbahn gerieten drei Küken einer Entenfamilie durch einen Gullydeckel in einen darunterliegenden Schacht und konnten sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die besorgten Elterntiere verblieben in unmittelbarer Nähe der Unglücksstelle.

Gemeinsam mit Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Alfeld gelang es unseren Kollegen schließlich, die drei Küken wohlbehalten aus dem Schacht zu retten. Im Anschluss konnten die Küken ihren erleichterten Eltern und Geschwistern übergeben werden.

Nachdem die Entenfamilie wieder vollständig war, setzte die neunköpfige Gruppe ihre Reise unversehrt fort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell