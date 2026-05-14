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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Kupferfallrohren in Wesseln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WESSELN (lud)

Im Zeitraum vom 07.05.2026 bis zum 14.05.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter Regenfallrohre aus Kupfer von der Katholischen Kirchengemeinde St. Gallus Wesseln in der Soltmannstraße in 31162 Bad Salzdetfurth.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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