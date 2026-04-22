Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter im Fernreisezug festgenommen

Schliengen (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 32-Jähriger ist bei der Einreise aus der Schweiz festgenommen worden. Nun sitzt der Verkehrssünder in Haft.

Am Dienstagabend (21.04.2026) kontrollierte eine Streife des deutschen Zolls den polnischen Staatsangehörigen im fahrenden Zug zwischen Basel und Freiburg im Breisgau auf Höhe Schliengen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Ein Gericht hatte den Mann bereits im Jahr 2024 wegen Trunkenheit im Verkehr zu sieben Monaten Haft verurteilt. Da er seine Haftstrafe nie antrat und stattdessen untertauchte, schrieb ihn die Justizbehörde zur Festnahme aus. Zuständigkeitshalber übernahm die Bundespolizei den Gesuchten und lieferte diesen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ein.

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