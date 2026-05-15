POL-HI: Diebstahl von Kupferrohren in Betheln -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt / Ruthe (bub) - Im Zeitraum vom 13.05.2026, 15:00 Uhr bis zum 15.05.2026, 09:30 Uhr, ist es in Ruthe, in der Marienburger Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter zerstörten eine an der dortigen Brücke aufgestellte mobile Toilettenkabine. Durch grobe Einwirkung wurde die Kabine fast vollkommen in ihre Einzelteile zerlegt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ...

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