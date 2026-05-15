PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Kupferrohren in Betheln -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Im Zeitraum vom 14.05.2026, 12.30 Uhr, bis zum 15.05.2026, 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Betheln in der Alten Schulstraße an der dortigen Kirche zwei Regenwasserfallrohre aus Kupfer. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 12:35

    POL-HI: Korrektur zum Diebstahl von Kupferfallrohren - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth/Detfurth (unb). In der gestern veröffentlichten Meldung zum Diebstahl von Kupferfallrohren wurde berichtet, dass sich der Tatort im Ortsteil Wesseln befindet. Der Tatort befindet nicht wie zunächst angegeben im Ortsteil Wesseln, sondern in der Soltmannstraße im Ortsteil Detfurth. Wir bitten diesen bedauerlichen Fehler zu ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:39

    POL-HI: Sachbeschädigung einer Toilettenkabine - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt / Ruthe (bub) - Im Zeitraum vom 13.05.2026, 15:00 Uhr bis zum 15.05.2026, 09:30 Uhr, ist es in Ruthe, in der Marienburger Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter zerstörten eine an der dortigen Brücke aufgestellte mobile Toilettenkabine. Durch grobe Einwirkung wurde die Kabine fast vollkommen in ihre Einzelteile zerlegt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren