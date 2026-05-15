POL-HI: Diebstahl von Kupferrohren in Betheln -Zeugenaufruf-
Hildesheim (ots)
(bru)Im Zeitraum vom 14.05.2026, 12.30 Uhr, bis zum 15.05.2026, 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Betheln in der Alten Schulstraße an der dortigen Kirche zwei Regenwasserfallrohre aus Kupfer. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.
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