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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährdung des Straßenverkehrs an einem Zebrastreifen in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Freitag gg. 15:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Gudewillstraße Ecke Holzer Straße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zwei Fußgänger wollten aus Richtung Holzer Straße kommend den Fußgängerüberweg, umgangssprachlich Zebrastreifen, in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße überqueren. Der Kreuzungsbereich ist durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Diese zeigte zum Zeitpunkt des Vorfalls Grünlicht für die Fußgänger und somit Rotlicht für den Fahrzeugverkehr aus Richtung Gudewillstraße/Hildesheimer Straße an.

Als die Fußgänger ca. drei bis vier Schritte auf den Überweg traten, fuhr auf der Gudewillstraße in Richtung Hildesheimer Straße ein weißer SUV, der die beiden Fußgänger offensichtlich übersah. Durch ein eingeleitetes starkes Bremsmanöver der Fahrzeugführerin erschraken die beiden Fußgänger und zuckten kurz zurück und verhinderten so einen Zusammenstoß mit dem Pkw.

Die Fahrzeugführerin verlangsamte kurz ihre Geschwindigkeit und setzte daraufhin ihre Fahrt in Richtung Hildesheimer Straße fort, ohne den bevorrechtigten Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden. Die beiden Fußgänger blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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