Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (hil) - Am 16.05.2026, zwischen 17:15 Uhr und 17:55 Uhr, ist es in Sarstedt am Festplatz auf dem Parkplatz im hinteren Bereich zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei hat ein bislang unbekannter, blauer oder grüner, PKW beim Parkvorgang oder Wenden den danebenstehenden PKW im Heckbereich beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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