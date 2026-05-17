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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Versicherungsschutz und mit mangelhafter Bereifung unterwegs

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / NETTLINGEN (erb). Am 17.05.2026 kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth gegen 02:35 Uhr einen Pkw in der Straße "Landwehr" in 31185 Söhlde, Ortsteil Nettlingen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Zudem befanden sich die hinteren Reifen in einem verkehrsunsicheren Zustand, da die Restprofiltiefe deutlich unter der vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern lag.

Die Kontrollkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der mangelhaften Bereifung ein. Da der Beschuldigte, ein 30-jähriger Hildesheimer, bereits mehrfach wegen Verkehrsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, muss er nun mit empfindlichen Konsequenzen rechnen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem stellten die Polizisten die Kennzeichen des Fahrzeugs sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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