PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Warnung vor angeblichen Spendensammlern

Lichtenau (ots)

(md) Bereits am Mittwoch, 29.04. fiel gegen zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr auf einem Discounterparkplatz in Lichtenau eine verdächtige Person auf, die angeblich Spenden für gehörlose Menschen sammelte. Einen ähnlichen Fall gab es in Paderborn-Elsen am selben Tag (vgl. Pressebericht vom 30.04.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6266330).

Der Zeuge stieg auf dem Parkplatz aus seinem Pkw und wurde von einem angeblichen Spendensammler nach einer Spende für Gehörslose gefragt. Dies verneinte der Mann mehrfach und vehement. Der unbekannte Mann, der ungefähr 35 Jahre alt war, schwarze Haare trug und ein Klemmbrett dabeihatte, stieg daraufhin in ein Auto und verließ das Gelände.

Die Polizei bittet um entsprechende Aufmerksamkeit: Solche "Spendensammler" agieren nicht nur betrügerisch, sondern nutzen wie hier gezielt Ablenkungsmanöver, um Diebstähle zu begehen. Die Polizei empfiehlt, solchen Personen konsequent auszuweichen, keine Unterschrift zu leisten und sofort 110 zu wählen, wenn man sich bedrängt fühlt. Geldbörsen sollten nie einfach zugänglich aufbewahrt werden oder in Gegenwart Fremder einfach geöffnet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 09:16

    POL-PB: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

    Paderborn (ots) - (md) Am Samstag, 01. Mai kam es gegen 15.04 an der Kreuzung Friedrichstraße/Imdastraße in Paderborn zu einer Kollision zwischen einem Motorrad- und einem Autofahrer, bei der sich der Motorradfahrer schwer verletzte. Ein 34 Jahre alter Harley-Davidson-Fahrer war auf der Friedrichstraße in Richtung Bahnhofstraß e unterwegs. Hier überquerte er nach ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 09:16

    POL-PB: Motorradfahrer nach Überholmanöver schwer verletzt

    Büren (ots) - (md) Am Samstag, 01. Mai, kam gegen 13.30 Uhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad an der Anschrift Haus Graffeln (L751) in Büren nach einem Überholmanöver von der Straße ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Gegen Mittag waren der Mann und sein 22 Jahre alter Sohn auf einer Motorradtour auf der L751 in Büren unterwegs. Beide befuhren die Straße Haus Graffeln in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 20:05

    POL-PB: sicher.mobil.leben.-Zweiräder im Blick: Ergebnisse Kontrollaktion

    Paderborn (ots) - (md) Unter dem Motto "sicher.mobil.leben.-Zweiräder" im Blick führte die Paderborner Polizei am Mittwoch, 28. April, zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr im gesamten Paderborner Stadtgebiet Kontrollen von Radfahrenden, worunter auch Pedelecs fallen und EKF-(Elektrokleinstfahrzeug-)Führenden durch. Auch Verstöße gegenüber dieser Zielgruppe hatte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren