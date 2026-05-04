Polizei Paderborn

POL-PB: Warnung vor angeblichen Spendensammlern

Lichtenau (ots)

(md) Bereits am Mittwoch, 29.04. fiel gegen zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr auf einem Discounterparkplatz in Lichtenau eine verdächtige Person auf, die angeblich Spenden für gehörlose Menschen sammelte. Einen ähnlichen Fall gab es in Paderborn-Elsen am selben Tag (vgl. Pressebericht vom 30.04.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6266330).

Der Zeuge stieg auf dem Parkplatz aus seinem Pkw und wurde von einem angeblichen Spendensammler nach einer Spende für Gehörslose gefragt. Dies verneinte der Mann mehrfach und vehement. Der unbekannte Mann, der ungefähr 35 Jahre alt war, schwarze Haare trug und ein Klemmbrett dabeihatte, stieg daraufhin in ein Auto und verließ das Gelände.

Die Polizei bittet um entsprechende Aufmerksamkeit: Solche "Spendensammler" agieren nicht nur betrügerisch, sondern nutzen wie hier gezielt Ablenkungsmanöver, um Diebstähle zu begehen. Die Polizei empfiehlt, solchen Personen konsequent auszuweichen, keine Unterschrift zu leisten und sofort 110 zu wählen, wenn man sich bedrängt fühlt. Geldbörsen sollten nie einfach zugänglich aufbewahrt werden oder in Gegenwart Fremder einfach geöffnet werden.

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