Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer nach Überholmanöver schwer verletzt

Büren (ots)

(md) Am Samstag, 01. Mai, kam gegen 13.30 Uhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad an der Anschrift Haus Graffeln (L751) in Büren nach einem Überholmanöver von der Straße ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Gegen Mittag waren der Mann und sein 22 Jahre alter Sohn auf einer Motorradtour auf der L751 in Büren unterwegs. Beide befuhren die Straße Haus Graffeln in Fahrtrichtung Wewelsburg. Der Sohn fuhr voraus und überholte nach einer scharfen Rechtskurve zwei weitere Motorradfahrer. Sein Vater setzte nach einer Linkskurve ebenfalls zum Überholvorgang an, übersah aber nach ersten Erkenntnissen den Gegenverkehr.

Beim Wiedereinordnen nach dem Überholvorgang verlor der Mann die Kontrolle über seine Yamaha und fuhr in der nächsten Linkskurve nach rechts in den Graben. Motorrad und Fahrer kamen rund 80 Meter weiter zum Liegen. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und kam in eine Paderborner Klinik.

Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

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