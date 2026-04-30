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Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei Alleinunfall

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(mh) Leichte Verletzungen haben sich eine Autofahrerin und ihr Beifahrer am Mittwochnachmittag, 29. April, bei einem Alleinunfall auf der Forstenburgstraße in Bad Wünnenberg-Fürstenberg zugezogen.

Die 86-jährige Fahrerin eines Hyundai Kona war gegen 15.35 Uhr in Richtung der Einmündung zur Straße Pellenberg unterwegs. Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls kam sie nach links von der Fahrbahn ab und touchierte den Bordstein. Aufgrund des an dieser Stelle vorliegenden Gefälles hob das Auto ab und durchbrach eine Hecke. Des Weiteren stieß es gegen einen Baum und ein Verkehrsschild, überschlug sich und kam schließlich im Einmündungsbereich mit der Straße Pellenberg zum Stehen.

Rettungswagen brachten die 86-Jährige und ihren 89-jährigen Beifahrer in Krankenhäuser nach Paderborn und Marsberg. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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