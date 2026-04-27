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Polizei Paderborn

POL-PB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Paderborn: Mann mit selbstgebauter Rohrbombe festgenommen

Paderborn (ots)

(md) Bereits am Sonntag, den 12. April gegen 14.00 Uhr nahm die Bundespolizei am Bahnhof in Paderborn einen 39 Jahre alten Mann fest, der sich im Bereich der Bahnhofsmission aufhielt und einen unbekannten, metallischen Gegenstand mit sich führte, den die Bundespolizei als gefährlich einstufte.

Da der Verdacht bestand, dass es sich dabei um eine Rohrbombe handeln könnte, brachten die Beamten den Mann und den Gegenstand zur nahen Station der Bundespolizei im Paderborner Hauptbahnhof. Der alarmierte Entschärferdienst des Flughafen Dortmund stufte die Vorrichtung als umsetzungsfähig ein und stellte diese sicher. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Paderborner Polizei. Der Beschuldigte, der die Vorrichtung selbst gebaut hatte und nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen keinen Anschlag damit plante, befindet sich derzeit in psychiatrischer Behandlung.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Paderborn dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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