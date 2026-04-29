Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit drei Leichtverletzten auf der B64

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der B64 zwischen den Ausfahrten Paderborn-Ost und Universität haben sich am Dienstagmorgen, 28. April, drei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Die 39-jährige Fahrerin eines Audi Q5 war gegen 07.55 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Paderborn unterwegs. Aus unbekannter Ursache bemerkte sie zu spät, dass der Verkehr ins Stocken geraten war. Der Audi fuhr auf einen vor ihr fahrenden Peugeot 208 auf, in dem eine 21-Jährige und ein 17-jähriger Beifahrer saßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot noch auf den Skoda Octavia einer 31-Jährigen geschoben.

Die Peugeot-Fahrerin und ihr Beifahrer sowie die Frau im Octavia verletzten sich leicht. Sie mussten jedoch nicht ins Krankenhaus. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 25.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B64 in Richtung Paderborn für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt.

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