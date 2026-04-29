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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen gesucht: Lkw streift radelndes Kind an der Hand

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 28. April zog sich ein acht Jahre alter Junge, der mit seinem Rad in Paderborn unterwegs war und von einen LKW gestreift wurde, leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des LKW fuhr weiter, die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall und bittet den Fahrer sich zu melden.

Der Junge war gegen 15.08 Uhr mit seiner ebenfalls achtjährigen Schwester, die auch mit dem Rad fuhr, unterwegs und wollte die Dubelohstraße am dortigen Fußgängerweg überqueren. Aus bislang unbekannter Richtung fuhr ein LKW ebenfalls in die Dubelohstraße aus dem Kreuzungsbereich Fürstenallee/Fürstenweg/Ferrariweg in die Dubelohstraße ein. Dieser streifte das Kind an der Hand streifte und verletzte es so leicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die unter der Rufnummer 05251 306-0 weitere Angaben zu dem Unfall machen können. Außerdem wird der LKW-Fahrer gebeten, sich zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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