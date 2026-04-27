Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall eines Motorradfahrers

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Sonntag, 26. April gegen 11.50 Uhr verletzte sich ein 70-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Dubelohstraße in Paderborn schwer.

Der Mann fuhr auf einer Honda Gold Wing in Richtung Paderborn. In Höhe der Fischteiche kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und stürzte zu Boden. Er verletzte sich schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

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