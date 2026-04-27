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Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Wohnung durch angebliche Schrottsammler

Kreis Paderborn (ots)

(md) Am 20. April lenkten gegen 10.00 Uhr angebliche Schrottsammler die 74 Jahre alte Bewohnerin des Einfamilienhauses im Kreis Paderborn unter einem Vorwand ab, während ein Mittäter Beute aus dem Schlafzimmer stahl. Die Polizei sucht Zeugen und warnt eindringlich vor angeblich Schrottsammlern.

Gegen 10.00 Uhr klingelte ein angeblicher Schrottsammler bei der Dame, die ihn einließ und ihm diverse Gegenstände zeigte. Unter dem Vorwand, die Dinge nicht allein tragen zu können, kam ein weiterer Mann ins Haus, der sich, während die Frau mit dem anderen Mann im Keller war, im Schlafzimmer zu schaffen machte. Beide verschwanden dann schnell, ohne Gegenstände mitzunehmen.

Erst im Wochenverlauf fiel der Dame auf, dass Wertgegenstände im vierstelligen Wertebereich aus dem Schlafzimmer fehlten und sie erstattetet Anzeige.

Beide Männer sahen europäisch aus, waren zwischen 30 bis 40 Jahren alt und zwischen 1.75 Meter und 1,80 Meter groß. Einer der beiden war von schlanker bis dünner Statur, trug dunkle Haare, ein Base-Cap und einen dunklen Bart. Bekleidet war er mit schwarzem Oberteil, beiger Hose und schwarzen Handschuhe. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch und wurde von seinem Kollegen "Peter" genannt.

Der zweite Mann war schlank, trug mittelbraune Haare, eine blaue Jeans-Jacke und blaue Jeans-Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Außerdem bittet sie, vor allem ältere Angehörige vor der Betrugsmasche zu warnen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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