Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Borken-Marbeck - Verkehrsunfall auf der Rhader Straße/ Beifahrerin verstorben

Borken (ots)

Am 01.04.2026 kam es in Borken-Marbeck auf der Rhader Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6248422)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist die 73-jährige Beifahrerin an den Unfallfolgen verstorben.

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