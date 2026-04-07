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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Borken-Marbeck - Verkehrsunfall auf der Rhader Straße/ Beifahrerin verstorben

Borken (ots)

Am 01.04.2026 kam es in Borken-Marbeck auf der Rhader Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6248422)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist die 73-jährige Beifahrerin an den Unfallfolgen verstorben.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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