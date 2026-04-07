POL-BOR: Nachtragsmeldung: Borken-Marbeck - Verkehrsunfall auf der Rhader Straße/ Beifahrerin verstorben
Borken (ots)
Am 01.04.2026 kam es in Borken-Marbeck auf der Rhader Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6248422)
Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist die 73-jährige Beifahrerin an den Unfallfolgen verstorben.
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