Polizei Paderborn

POL-PB: Radler verletzt sich beim Überqueren einer Straße schwer

Paderborn (ots)

(md) Am Samstagabend, 25. April, verletzte sich ein Radler, der die Borchener Straße in Paderborn überqueren wollte, beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer.

Der 40 Jahre alte Mann war auf seinem Trekkingrad auf dem Radweg der Borchener Straße unterwegs und wollte auf Höhe der Haller Straße vom Geh- und Radweg auf der rechten Seite auf die Fahrbahn wechseln, um diese zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fiat, der von einem 20-jährigen Mann gesteuert wurde. Der Autofahrer war auf der Borchener Straße stadtauswärts unterwegs. Der Fahrradfahrer, der keine Helm trug, zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam in ein Paderborner Krankenhaus.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

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