FW Hannover: PKW fährt gegen Stromverteilerkasten. Wenige Straßenzüge in Hannover-Bothfeld ohne Strom. Energieversorger mit Störungsbeseitigung beschäftigt. Keine verletzten Personen.

Hannover (ots)

Am heutigen Sonntagabend kam es gegen 20:15 Uhr zu einem kleineren Verkehrsunfall in Hannover-Bothfeld. Ein PKW war auf der Langenforther Straße mit einem Stromverteilerkasten kollidiert. Die vier Insassen des PKW wurden dabei nicht verletzt. Da der Stromverteilerkasten in Folge des Unfalls jedoch stark beschädigt wurde, musste der Strom in wenigen angrenzenden Straßenzügen abgestellt werden. Der Energieversorger enercity ist gegenwärtig mit der Störungsbeseitigung, welche bis zu vier Stunden andauern kann, beschäftigt.

Folgende Straßen im Stadtteil Bothfeld sind von dem Stromausfall ganz oder teilweise betroffen:

- Meierwiesen - Langenforther Straße - Auf dem Limbrinke - An den Hilligenwöhren - Frickastraße

Zur Unfallursache sowie zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

