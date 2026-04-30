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Polizei Paderborn

POL-PB: Raub auf Supermarktparkplatz durch angebliche Spendensammler

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Am Mittwoch, 29. April kam es auf einem Supermarktparkplatz in Paderborn-Elsen zu einem räuberischen Diebstahl durch angebliche Spendensammler. Die Polizei sucht Zeugen und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit.

Am frühen Abend parkte ein 69 Jahre alter Mann seinen Pkw auf dem einem Supermarktplatz an der Alisostraße in Elsen. Ein unbekannter Mann mit einem Klemmbrett trat an das Auto heran mit der Begründung, man sammele Unterschriften und Spenden zu Gunsten Taubstummer. Während der Mann die Tür öffnetet und unterschrieb, stahl der Unbekannte Geld aus der Börse, die im Fach der Fahrzeugtür gelegen hatte. Nach Aufforderung, das Geld zurückzugeben, wollte der Tatverdächtige flüchten. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit dem Autofahrer wurden andere Kunden aufmerksam und der angebliche Spendensammler gab das Geld zurück und floh in einem Audi vom Parkplatz in Richtung der Von-Ketteler-Straße. Auch eine weitere tatverdächtige Person, die ebenfalls angeblich Spenden sammelte auf dem Parkplatz, floh zu Fuß in Richtung der gegenüberliegenden Dionysiusschule.

Eine Zeugin des Vorfalls beschreibt die beiden Personen als männlich und südeuropäisch aussehend. Der eine war zwischen 30 und 35 Jahre und bekleidet mit einer beigen Jacke, einem weißen Shirt und einer dunkelblauen Jeanshose. Der zweite war jünger, zwischen 20 und 25 Jahren alt und bekleidet mit einem weißen Shirt. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Die Polizei bittet um entsprechende Aufmerksamkeit: Solche "Spendensammler" agieren nicht nur betrügerisch, sondern nutzen wie hier gezielt Ablenkungsmanöver, um Diebstähle zu begehen. Die Polizei empfiehlt, solchen Personen konsequent auszuweichen, keine Unterschrift zu leisten und sofort 110 zu wählen, wenn man sich bedrängt fühlt. Geldbörsen sollten nie einfach zugänglich aufbewahrt werden oder in Gegenwart Fremder einfach geöffnet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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