Polizei Paderborn

POL-PB: sicher.mobil.leben.-Zweiräder im Blick: Ergebnisse Kontrollaktion

Paderborn (ots)

(md) Unter dem Motto "sicher.mobil.leben.-Zweiräder" im Blick führte die Paderborner Polizei am Mittwoch, 28. April, zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr im gesamten Paderborner Stadtgebiet Kontrollen von Radfahrenden, worunter auch Pedelecs fallen und EKF-(Elektrokleinstfahrzeug-)Führenden durch. Auch Verstöße gegenüber dieser Zielgruppe hatte die Polizei im Blick. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, auch zivile Kräfte und Radstreifen ahndeten insgesamt 145 Verstöße. Am Nachmittag war außerdem die Verkehrssicherheitsberatung in den Paderwiesen präsent und führte Präventionsmaßnahmen durch. Hier konnten 16 Radfahrende und sieben EKF-Fahrende erreicht werden.

Die Streifen hielten sieben Radfahrende an, weil sie während der Fahrt ein Handy nutzen und stellten 126 sonstige Vergehen fest. Darunter beispielsweise Fahren auf dem Gehweg, Missachten von Ampeln, Fahren durch Fußgängerzonen oder Benutzung durch zwei Personen. Nachmittags war ein E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg des Löffelmannweges in falscher Richtung unterwegs. Die Polizeibeamten beabsichtigten das Fahrzeug, welches zudem kein Pflichtversicherungskennzeichen trug, anzuhalten. Beim Erkennen der Polizeibeamten stoppte der Fahrer, sprang ab, verschwand im Parkgelände und ließ das Fahrzeug zurück. Die Nacheile blieb erfolglos. Der sichergestellte Scooter aus chinesischer Produktion, ist in Deutschland nicht zugelassen und darf nicht benutzt werden.

Drei Verstöße gegenüber Radlern wurden ebenfalls geahndet, außerdem schrieben die eingesetzten Kräfte sechs Anzeigen aufgrund von Geschwindigkeits- und Gurtverstößen von Autofahrenden. In der Penzlingerstraße gilt ein Überholverbot von zweirädrigen Fahrzeugen, hier waren die Autofahrenden sehr umsichtig unterwegs, lediglich drei Fahrer erwartet jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Eine eingerichtete Eso-Messstelle führte zudem zur Feststellung von 42 weiteren Geschwindigkeitsverstößen. Ein VW Golf aus Paderborn wurde vormittags an der Neuhäuser Straße kontrolliert. Der Wagen war nicht angemeldet, der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis mehr. Zudem stand der 30 Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss und musste letztlich mit zur Blutprobe. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherungsschutz und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Die Verkehrssicherheitsberatung informierte in den Paderwiesen mit einem Helmtestsimulator unter anderem darüber, welche Kräfte bei einem Sturz auf den Kopf wirken und beriet zu weiteren Themen.

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