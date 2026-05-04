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Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Samstag, 01. Mai kam es gegen 15.04 an der Kreuzung Friedrichstraße/Imdastraße in Paderborn zu einer Kollision zwischen einem Motorrad- und einem Autofahrer, bei der sich der Motorradfahrer schwer verletzte.

Ein 34 Jahre alter Harley-Davidson-Fahrer war auf der Friedrichstraße in Richtung Bahnhofstraß e unterwegs. Hier überquerte er nach ersten Ermittlungen die durchgezogenen Fahrbahnlinie, um auf die Gegenspur zu gelangen, um eine 23-jährige VW Golf-Fahrerin links zu überholen, die vor ihm war. Die Frau bog zeitgleich nach links auf die Marienstraße ab. Der Motorradfahrer kollidierte mit der hinteren linken Fahrzeugseite des VW und stürzte.

Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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