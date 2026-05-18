PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall infolge einer Ölspur auf der L485 "Roter Berg"

Hildesheim (ots)

Alfeld (hel) - Am Sonntag, 17.05. 2026, gegen 10:25 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die L485 "Roter Berg" aus Richtung Diekholzen kommend in Fahrtrichtung Sibbesse. Hinter der Kuppe kam er in der folgenden engen Rechtskurve aufgrund einer dortigen schmalen, kurzen Ölspur ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der 17-Jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Sein Motorrad und die Schutzplanke wurden leicht beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000EUR geschätzt.

Die Unfallstelle wurde abschließend durch die hinzugezogene Straßenmeisterei und Feuerwehr gereinigt.

Die Verursachung der Ölspur ist bislang ungeklärt.

Zeugen, die Hinweise Unfallhergang und insbesondere hinsichtlich der entstandenen Ölspur geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181/8073-0 bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 11:04

    POL-HI: Unbekannter Trickdieb bestiehlt Hausbewohnerin in Ochtersum

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Freitagnachmittag (15.05.2026) wurde eine Anwohnerin der Albertus-Magnus-Straße von einem Trickdieb in ihrem Haus bestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht mögliche Zeugen. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge gelang es dem bislang unbekannten Täter, sich gegen 14:00 Uhr unter dem Vorwand, Trödel für den ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 03:16

    POL-HI: Pkw ohne Kennzeichen rast durch Wohngebiet / Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (erb). Am Abend des 17. Mai 2026 meldeten mehrere besorgte Bürger aus Lamspringe einen Pkw, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, auffällig laut und ohne Kennzeichen durch die Lindenstraße sowie angrenzende Wohngebiete gefahren sein soll. Entsprechendes Videomaterial liegt der Polizei vor. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen einen Heranwachsenden ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 22:28

    POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

    Hildesheim (ots) - Alfeld / Freden (neu) - Am Sonntagnachmittag, den 17.05.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 486 zwischen den Ortschaften Alfeld- Röllinghausen und Freden- Meimerhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 86-jähriger Alfelder befuhr mit seinem Fahrrad die Feldgemarkung (Wispensteiner Weg) aus Richtung Alfeld kommend und wollte die L 486 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren