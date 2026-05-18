Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall infolge einer Ölspur auf der L485 "Roter Berg"

Hildesheim (ots)

Alfeld (hel) - Am Sonntag, 17.05. 2026, gegen 10:25 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die L485 "Roter Berg" aus Richtung Diekholzen kommend in Fahrtrichtung Sibbesse. Hinter der Kuppe kam er in der folgenden engen Rechtskurve aufgrund einer dortigen schmalen, kurzen Ölspur ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der 17-Jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Sein Motorrad und die Schutzplanke wurden leicht beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000EUR geschätzt.

Die Unfallstelle wurde abschließend durch die hinzugezogene Straßenmeisterei und Feuerwehr gereinigt.

Die Verursachung der Ölspur ist bislang ungeklärt.

Zeugen, die Hinweise Unfallhergang und insbesondere hinsichtlich der entstandenen Ölspur geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181/8073-0 bei der Polizei in Alfeld zu melden.

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