Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter Trickdieb bestiehlt Hausbewohnerin in Ochtersum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Freitagnachmittag (15.05.2026) wurde eine Anwohnerin der Albertus-Magnus-Straße von einem Trickdieb in ihrem Haus bestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge gelang es dem bislang unbekannten Täter, sich gegen 14:00 Uhr unter dem Vorwand, Trödel für den Flohmarkt zu suchen, Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Trotz dessen, dass die Bewohnerin ihn angewiesen hatte, im Bereich des Windfangs zu warten, bewegte sich der Fremde im Haus umher und nutzte eine Gelegenheit, um hochwertige Schmuckstücke zu entwenden. Kurz nachdem der Mann weg war, bemerkte die Frau den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten anschließend nach dem Dieb, konnten ihn allerdings nicht mehr ergreifen.

Der Mann soll ca. 50 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er soll Deutsch mit einem leichten, nicht näher bekannten Akzent gesprochen haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer offen getragenen, vermutlich braunen Jacke und einer vermutlich braunen Hose.

Wer Hinweise zu dem Täter oder einem Fahrzeug, das er eventuell nutzte, geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt davor, fremde Personen ins Haus zu lassen.

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