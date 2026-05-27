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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Unfall verstorben

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 25.05.2026, gegen 14.45 Uhr verunfallte ein 76-jähriger Fahrradfahrer im Bereich des Franz-Klarmeyer-Weg auf dem Feldberg und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Pedelec den asphaltierten Weg talwärts, als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen nach links vom Weg abkam und stürzte.

Der 76-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert, wo er am Folgetag seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Fremdbeteiligung scheint nach derzeitigen Erkenntnissen ausgeschlossen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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